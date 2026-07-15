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CCR decide azi dacă Bolojan și-a depășit atribuțiile în cazul programului SAFE

Curtea Constitutionala a României

Curtea Constitutionala a României

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat15 iul. 2026, 10:53
Actualizat15 iul. 2026, 10:54
SursăRealitate Plus

Ședință crucială pentru banii din programul SAFE! Judecătorii CCR se reunesc chiar la această oră ca să tranșeze conflictul juridic între Guvern și Parlament, la sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Acuzațiile PSD privind depășirea atribuțiilor în cazul SAFE

Liderul PSD acuză că Executivul și‑a depășit atribuțiile în momentul în care a trimis Ordonanța prin care era adoptat programul SAFE spre Monitorul Oficial, după votarea moțiunii de cenzură — deci după ce guvernul nu mai avea puterea de a iniția un astfel de demers.

Grindeanu susține că și adoptarea în sine a Ordonanței ridică probleme, din moment ce în Parlament exista deja un proiect de lege pe aceeași temă, iar Legislativul are prioritate în procesul de legiferare.

CCR analizează două spețe sensibile care implică Guvernul

Potrivit surselor Realitatea Plus, este posibil ca pronunțarea unei decizii a CCR pe această speță să fie din nou amânată, având în vedere precedentele. Până în acest moment, concluziile nu au fost comunicate.

Joi, judecătorii Curții Constituționale se reunesc din nou pentru a analiza o altă speță care implică Guvernul: un presupus conflict juridic de natură constituțională între Executiv și autoritatea judecătorească, după ce magistrații au contestat în instanță măsurile privind drepturile salariale restante.

În această cauză, sesizarea a fost făcută de premierul demis Ilie Bolojan, care cere Curții să stabilească dacă Înalta Curte de Casație și Justiție poate obliga Guvernul să aloce sau să cheltuiască fonduri din bugetul de stat într-un anumit mod.

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