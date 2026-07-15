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Politica· 1 min citire
CCR dezbate conflictul Guvern - ÎCCJ privind 4,8 miliarde lei
CCR
Publicat15 iul. 2026, 09:46
Sursărealitatea.net
CCR discută joi sesizarea Guvernului privind conflictul cu ÎCCJ, într-un litigiu despre restanțe salariale de 4,8 miliarde de lei pentru magistrați.
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