Economie· 1 min citire

Agenţia Fitch Ratings a început discuţiile de evaluare a finanţelor României

Agenţia Fitch Ratings

Agenţia Fitch Ratings

Scris deStoica Marian
Publicat15 iul. 2026, 09:43
Sursărealitatea.net

Ministrul interimar al Finanţelor spune că menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru a nu scumpi creditele statului ajunse și așa la dobânzi uriașe.

România dă cel mai important examen financiar al verii în fața experţilor agențiilor de rating de care depinde păstrarea țării în categoria recomandată investițiilor.

Președintele Nicușor Dan afirmă că nu vede un risc iminent de retrogradare la junk, dacă țintele de deficit sunt respectate.

Evaluarea a început de ieri, când analiștii financiari de la agenția Fitch s-au întâlnit cu responsabilii de la Ministerul de Finanțe, care au dat asigurări că reducerea deficitelor va continua.

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, le-a mai transmis experţilor Fitch că menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru a nu scumpi creditele statului ajunse și așa la dobânzi uriașe.

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