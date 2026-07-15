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Actualitate· 1 min citire
Polițiștii și pompierii, intervenție de urgență la Brașov
Mobilizare a autorităților
Publicat15 iul. 2026, 12:06
Sursărealitatea.net
Mai multe autospeciale de pompieri sunt la fața locului.
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