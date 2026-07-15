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Polițiștii și pompierii, intervenție de urgență la Brașov

Mobilizare a autorităților

Mobilizare a autorităților

Scris deStoica Marian
Publicat15 iul. 2026, 12:06
Sursărealitatea.net

Mai multe autospeciale de pompieri sunt la fața locului.

Mai multe autospeciale ale ISU intervin pe bulevardul Victoriei. Echipajele de pompieri sunt la fața locului.

Mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov intervin în aceste momente pe bulevardul Victoriei, una dintre cele mai circulate artere din municipiu, anunță Newsbv.ro.

La fața locului sunt prezente mai multe echipaje de pompieri, intervenția fiind în plină desfășurare.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat natura exactă a intervenției și nici dacă există victime sau persoane care au nevoie de îngrijiri medicale.

În zonă au fost mobilizate mai multe autospeciale, iar echipajele acționează pentru gestionarea situației.

Șoferii care tranzitează Bulevardul Victoriei sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului, întrucât intervenția poate afecta temporar traficul rutier.

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