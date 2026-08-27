România pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Nicușor Dan confirmă eșecul legii salarizării

Publicat 27 aug. 2026, 07:26 Sursă Realitatea PLUS

România pierde 770 de milioane de euro din PNRR, după ce legea salarizării nu a ajuns la timp la votul Parlamentului. Nicușor Dan confirmă oficial pierderea banilor, însă partidele își asumă adoptarea legii până la finalul anului. Sindicaliștii din Sănătate și Educație contestă în continuare proiectul și avertizează că ar putea urma proteste de amploare dacă forma actuală nu va fi modificată.

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