APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 6% în octombrie 2026

Înmatriculările de autovehicule din România au scăzut cu 6% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, iar piața auto a acumulat un recul de 10% în primele zece luni ale anului.
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a publicat luni datele privind evoluția pieței auto din România pentru luna octombrie 2026. Conform informațiilor transmise într-un comunicat de presă, numărul autovehiculelor înmatriculate a scăzut cu 6% față de perioada similară din anul precedent.
În primele zece luni ale anului 2026, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 10%, raportat la aceeași perioadă a anului 2025. Analiza detaliată indică o creștere de 11% pentru autoturismele electrificate, față de octombrie 2025.
Segmentul mașinilor pur electrice a înregistrat cea mai mare creștere din piață. Potrivit datelor publicate de Direcția Generală pentru Politici Comunitare și Internaționale (DGPCI) și prelucrate de APIA, vânzările acestor vehicule au avansat cu 46%, ajungând la 1.493 de unități înmatriculate.
Dacia și Toyota, pe primele locuri în topul mărcilor
În clasamentul mărcilor cu cele mai multe înmatriculări de autoturisme noi în luna octombrie, Dacia ocupă primul loc, cu 2.814 de unități vândute. Pe locul al doilea se află Toyota, cu 1.447 de mașini, urmată de Škoda, cu 810 de unități, și BYD, cu 796 de autoturisme.
La nivel de modele, Dacia domină topul prin trei poziții: Logan (1.115 unități), Duster (605 unități) și Sandero (579 unități). Pe locul al patrulea se clasează Toyota Corolla Cross, cu 540 de unități înmatriculate.
În total, piața a înregistrat 11.927 de autoturisme noi înmatriculate în luna octombrie 2026. APIA reprezintă companiile din industria auto din România și a fost înființată în anul 1994.