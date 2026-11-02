Prețuri de „groază” la Castelul Bran, în weekendul de Halloween. Cât a costat biletul de intrare

O vizită la Castelul Bran a devenit o adevărată sperietură pentru turiști în weekendul de Halloween, după ce tariful de intrare a fost majorat la 300 de lei de persoană.
Un fost concurent de la Survivor România 2026 a reclamat prețul pe rețelele sociale, dezvăluind că el și soția sa au plătit 600 de lei pentru a vizita castelul.
Reprezentanții obiectivului turistic au justificat scumpirea prin costurile decorurilor speciale pregătite pentru sărbătoare.
Lucian Popa a mers la Castelul Bran, în sâmbătă, împreună cu soția și fiul lor. Acesta povestește că pentru o simplă vizită ar fi trebuit să plătească 600 de lei, pentru el și soție, copilul putând să intre gratis pentru că nu avea împliniți 5 ani.
A întrebat la intrarea în obiectiv de ce este atât de mare tariful de intrare și i s-a spus că include faptul că a fost decorat de Halloween.
Urmăritorii acestuia au reacționat la postare, majoritatea considerând că este mult prea scump. "Între timp, la Sighisoara este gratuit! Este mult mai interesant și durează 3 zile", a scris unul dintre aceștia. "Disney Land Paris intre 60 si 100 euro în funcție de zi și nu poți cuprinde toate distracțiile parcului. La noi se merge pe jupuit turiștii la bilete și chinezării ordinare vândute ca suveniruri, suntem vai mama noastră", a scris altul. „De acei bani îți iei ceva sau faci altceva util”, a spus alt urmăritor.