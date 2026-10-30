România înregistrează cea mai mare scumpire a curentului din UE

România a avut cea mai mare creștere a prețurilor la energie din Uniunea Europeană în prima jumătate a anului 2026, cu un avans de 51,6% la electricitate și 9,3% la gaze naturale.
Prețul curentului electric plătit de gospodăriile din România a crescut cu 51,6% în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu perioada similară din 2025. Această valoare reprezintă cea mai mare scumpire din Uniunea Europeană, conform datelor publicate vineri de Eurostat.
Următoarele state din clasament sunt Irlanda, cu o creștere de 19,8%, și Finlanda, cu 18,4%. La polul opus, Danemarca a înregistrat o scădere de 31,7%, iar Luxemburg una de 24,1%.
La nivel european, prețul mediu al electricității a coborât la 0,28 euro pe kilowatt-oră (kWh), cu 2,2% mai puțin decât în a doua jumătate a anului trecut. Diferențele între țări rămân semnificative: Ungaria are cel mai ieftin curent, la 0,11 euro/kWh, în timp ce Irlanda are cel mai scump, la 0,39 euro/kWh.
Analizate prin prisma standardului puterii de cumpărare (PPS), gospodăriile din România plătesc cea mai scumpă electricitate din Uniune: 46,9 PPS pentru 100 de kWh. Polonia urmează cu 41,1 PPS, iar Cehia cu 34,3 PPS. Cele mai mici valori se înregistrează în Malta (13,8), Ungaria (14,7) și Luxemburg (15,5).
Prețurile la gaze naturale
Situația este similară și în cazul gazelor naturale. Media europeană a scăzut în primul semestru la 0,11 euro/kWh, cu 10,2% sub nivelul din a doua jumătate a lui 2025 și cu 3,5% sub cel din prima jumătate a anului trecut.
În cifre absolute, România se numără printre țările cu gaze ieftine pentru populație, la 0,06 euro/kWh. Doar Ungaria (0,03 euro) și Croația (0,05 euro) au prețuri mai mici, în timp ce Suedia are cel mai scump gaz, la 0,22 euro/kWh.
Ritmul creșterilor plasează însă România pe primul loc, cu un avans de 9,3% față de prima jumătate a lui 2025. Croația urmează cu 8,9%, iar Slovacia cu 6,6%. În restul Uniunii, prețurile au scăzut în 12 state membre, au crescut în șapte și au rămas stabile în patru. Cele mai mari ieftiri s-au înregistrat în Bulgaria (minus 14,5%), Grecia (minus 11,3%) și Spania (minus 10%).