Taxa de 25 lei pe coletele din China se elimină de la 1 noiembrie, înlocuită cu taxe europene

Publicat 31 oct. 2026, 11:00 Actualizat 31 oct. 2026, 13:31 Sursă g4media

Guvernul a decis eliminarea, începând de duminică, 1 noiembrie 2026, a taxei românești de 25 de lei pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro expediate din afara Uniunii Europene. Măsura vine în contextul introducerii noilor taxe europene.

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