Accident mortal pe DN 1, în județul Brașov

Accident grav pe DN 1, în apropiere de Ucea de Jos. Un autoturism și o autocisternă au fost implicate. Șoferul mașinii a murit, iar pasagerul a fost grav rănit.
Un accident rutier grav s-a produs pe DN 1, în apropierea localității Ucea de Jos, județul Brașov. În coliziune au fost implicate un autoturism și o autocisternă. Șoferul mașinii a murit în urma impactului, iar pasagerul aflat în autoturism a fost grav rănit.
Potrivit primelor informații transmise de polițiști, accidentul s-ar fi produs după ce autoturismul a pătruns pe drumul național de pe un drum secundar. În acel moment, vehiculul ar fi fost surprins de autocisternă, iar impactul a avut urmări grave.
Șoferul autoturismului a murit, iar pasagerul a fost grav rănit
Echipajele medicale sosite la locul accidentului au intervenit pentru acordarea primului ajutor. Din nefericire, în cazul conducătorului auto nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decesul acestuia.
Pasagerul din autoturism a suferit răni grave și a primit îngrijiri medicale la fața locului.
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Trafic alternativ pe DN 1, în zona accidentului
Circulația rutieră se desfășoară alternativ în zona producerii accidentului, până la finalizarea cercetărilor la fața locului și eliberarea carosabilului.
Polițiștii le recomandă șoferilor care tranzitează zona Ucea de Jos să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile agenților aflați în teren.
Traficul urmează să fie reluat în condiții normale după încheierea intervenției.