Turistul rănit grav în accidentul mortal din centrul Brașovului, externat din spital

Publicat 17 aug. 2026, 15:24 Sursă realitatea.net

Cetățeanul german, una dintre victimele accidentului mortal de săptămâna trecută, de pe str. Mureșenilor, a fost externat astăzi din Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, potrivit purtătorului de cuvânt al unității medicale, Alina Cristea.

Distribuie articolul