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Actualitate· 1 min citire
Turistul rănit grav în accidentul mortal din centrul Brașovului, externat din spital
Accident grav Brașov
Publicat17 aug. 2026, 15:24
Sursărealitatea.net
Cetățeanul german, una dintre victimele accidentului mortal de săptămâna trecută, de pe str. Mureșenilor, a fost externat astăzi din Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, potrivit purtătorului de cuvânt al unității medicale, Alina Cristea.
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