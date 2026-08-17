Actualitate· 1 min citire

Turistul rănit grav în accidentul mortal din centrul Brașovului, externat din spital

Accident grav Brașov

Accident grav Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat17 aug. 2026, 15:24
Sursărealitatea.net

Cetățeanul german, una dintre victimele accidentului mortal de săptămâna trecută, de pe str. Mureșenilor, a fost externat astăzi din Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, potrivit purtătorului de cuvânt al unității medicale, Alina Cristea.

Reamintim că este singurul supraviețuitor în urma evenimentului rutier, soldat și cu doi morți, produs de un șofer brașovean în vârstă de 50 de ani, bolnav de epilepsie dar care și-a întrerupt tratamentul de ani buni, potrivit anchetatorilor.

Ieri a fost înmormântat unul dintre cei decedați la fața locului, un tânăr în vârstă de 26 de ani din Piatra Neamț, care se deplasa pe trotuar la momentul producerii accidentului mortal.

A doua victimă decedată era, de asemenea, cetățean german, în vârstă de 34 de ani, care aștepta la semafor alături de turistul care a fost grav rănit și transportat ulterior în stare gravă la spital. Șoferul brașovean este cercetat în libertate, sub control judiciar, cu interdicția de a conduce autovehicule.

Acuzațiile care i se aduc sunt ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Brașovtragedieturistexternataccident mortalmuresenilor

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe