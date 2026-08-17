Ana Maria Păcuraru: La Realitatea PLUS, lumina rămâne stinsă. Exact ca la atâția români care, în seara asta, nu au ce sărbători nici ei

Publicat 17 aug. 2026, 21:17 Actualizat 17 aug. 2026, 21:18 Sursă Realitatea PLUS

Țin lumina stinsă în seara asta. Nu din economie la curent electric, deși, după cum vom vedea, e și asta o opțiune tot mai populară în România, ci pentru că nu am, sincer, ce sărbători.

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