Schimbare bruscă a vremii în România. Furtuni și vijelii, urmate de o scădere a temperaturilor cu până la 12 grade - HARTA

România trece printr-o schimbare puternică a vremii în intervalul 17-18 august. Luni, mai multe regiuni vor avea temperaturi de până la 37 de grade și un disconfort termic ridicat. În timpul nopții vor apărea furtunile, iar marți vântul va sufla puternic în mare parte din țară. Temperaturile vor scădea cu 10-12 grade în vest, centru și nord, în timp ce Bucureștiul și mai multe județe din sud și est vor rămâne sub caniculă.
Cod galben de caniculă în prima parte a intervalului
Avertizarea de caniculă este valabilă luni, 17 august, între orele 10.00 și 21.00. Sunt afectate Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. În regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest, indicele temperatură-umezeală va ajunge pe alocuri la pragul critic de 80 de unități.
Furtunile apar în noaptea de luni spre marți
Vremea va începe să se schimbe în noaptea de luni spre marți, când vântul se va intensifica în regiunile vestice. Marți, rafalele vor apărea în majoritatea regiunilor și vor atinge în general 40-50 km/h. Local, viteza vântului va depăși 60-70 km/h, mai ales în zonele montane. Informarea este valabilă de luni, 17 august, ora 23.00, până marți, 18 august, la ora 21.00.
Furtunile vor apărea mai întâi în Banat, Crișana și Maramureș. Marți, instabilitatea va fi mai puternică în Munții Apuseni, în nordul Carpaților Orientali și, pe arii restrânse, în Transilvania și Moldova. Sunt așteptate averse torențiale de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile vor depăși 20-25 de litri. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vijelii și, în unele zone, grindină de mici dimensiuni.
Temperaturile scad puternic în jumătate de țară
Marți, vremea se va răci accentuat în vestul, centrul și nordul României. Temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade. Valorile din timpul zilei se vor încadra între 20 și 28 de grade. Schimbarea va fi resimțită puternic după maximele de până la 37 de grade înregistrate luni.
Tot marți va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic și vijelii, între orele 10.00 și 21.00. Sunt vizate Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. Rafalele vor avea viteze de 50-70 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vântul va depăși 80-90 km/h.
Canicula rămâne în București și în sud-est
În timp ce jumătatea de vest a țării se răcește, canicula va continua marți în București și în mai multe județe din sud și est. Codul galben va fi valabil între orele 10.00 și 21.00 în Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila și Galați. Avertizarea cuprinde și zona joasă a județului Buzău, partea continentală a județului Constanța și municipiul București. Temperaturile vor urca la 35-36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.