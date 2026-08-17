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Alertă pe o plajă din Mamaia după apariția unui obiect suspect. Ce au descoperit autoritățile

Alertă pe o plajă din Mamaia. Foto: focuspress

Alertă pe o plajă din Mamaia. Foto: focuspress

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 17 aug. 2026, 13:10

Un obiect suspect observat luni, 17 august, pe o plajă din stațiunea Mamaia a determinat autoritățile să intervină de urgență. La momentul sesizării exista suspiciunea că obiectul ar putea fi o dronă, motiv pentru care zona a fost verificată.

Autoritățile au fost alertate luni, 17 august a.c., după ce pe o plajă din Mamaia a fost observat un obiect a cărui proveniență nu era cunoscută.

Din primele informații, a existat suspiciunea că obiectul ar putea fi o dronă. Situația a necesitat verificări din partea autorităților pentru stabilirea exactă a naturii obiectului și pentru eliminarea oricărui posibil risc.

Era o bucată de tablă adusă de apă

În urma verificărilor, s-a stabilit că obiectul observat pe plajă nu era o dronă.

Potrivit informațiilor disponibile, acesta era, de fapt, o bucată de tablă care fusese adusă de apă până la mal, scrie presa locală.

Astfel, suspiciunea inițială privind prezența unei drone pe plaja din Mamaia nu s-a confirmat.

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