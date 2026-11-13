Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European de la Dublin, dedicată provocărilor inteligenței artificiale

Nicușor Dan participă joi, 13 noiembrie 2026, la reuniunea informală a Consiliului European de la Dublin. Liderii europeni analizează impactul inteligenței artificiale și perspectivele pentru pacea din Ucraina.
Reuniunea de la Dublin reprezintă prima discuție la nivel de lideri dedicată exclusiv provocărilor generate de inteligența artificială, a informat Administrația Prezidențială. Pe lângă ședințele în plen, programul include schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, și cu Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel.
Agenda europeană: AI, buget și pacea din Ucraina
Potrivit trimisului special al TVR la Dublin, Ramona Avramescu, deși tema oficială este inteligența artificială, liderii sunt așteptați să discute și despre securitatea Europei, procesul de pace din Ucraina și viitorul exercițiu bugetar al Uniunii.
Contextul discuțiilor privind Ucraina este marcat de întâlnirea avută joi seară între președintele Volodimir Zelenski și cei doi trimiși speciali ai președintelui american Donald Trump. Aceștia au informat liderul ucrainean despre negocierile purtate la Moscova, concluzia fiind că Europa va participa la aceste discuții. Liderii europeni trebuie să stabilească formatul, reprezentanții și mandatul cu care Uniunea Europeană va interveni în proces.
Proiectele președintelui pentru politica europeană
Nicușor Dan va sublinia urgența ca UE să accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând dependențele critice și orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada și Japonia. Președintele va preciza că accesul companiilor europene și al administrațiilor publice la tehnologii este esențial pentru utilizarea aplicațiilor de AI în industrie și economie.
Administrația Prezidențială a menționat că mobilizarea capitalului public și privat va fi necesară, Fondul European de Competitivitate din viitorul buget european urmând să fie un instrument cheie. Nicușor Dan va evidenția, de asemenea, nevoia de a gestiona cu responsabilitate implicațiile AI asupra societății și a pieței muncii.
Negocierile bugetare se află într-un blocaj, iar liderii europeni trebuie să contureze o decizie la summitul formal de la Bruxelles, programat pentru sfârșitul lunii noiembrie. Obiectivul asumat este adoptarea viitorului buget al Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026.