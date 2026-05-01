Update disparitie copii Rasnov

Cei doi copii dispăruți din Râșnov au fost găsiți!

Cei doi copii dispăruți din Râșnov au fost găsiți pe strada Salciei in Orasul Rasnov.

Din primele informații, aceștia sunt în siguranță.

Autoritățile se ocupă în continuare de verificările necesare.

Mulțumim tuturor celor implicați – polițiști, jandarmi și cetățeni – pentru mobilizare!

"Vă solicităm sprijinul pentru identificarea a doi minori care, în cursul zilei de astăzi – 30 aprilie, în jurul orei 12:00, ar fi plecat de la domiciliul situat în localitatea Râșnov, fără a se cunoaște destinația acestora și fără a mai reveni până în prezent.

Cei doi frați, ambii din orașul Râșnov, județul Brașov, sunt:

–𝗭𝗲𝗰𝗵𝗲𝗿𝘂 𝗠𝗶𝗵𝗮𝗶, de 11 ani.

Semnalmente: înălțime 1.30 m, greutate 25 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, încălțat cu pantofi sport de culoare negru/verde și îmbrăcat cu pantaloni de culoare albastră.

–𝗭𝗲𝗰𝗵𝗲𝗿𝘂 𝗠𝗮𝗿𝗶𝘀-𝗖𝗮𝘀𝗶𝗮𝗻 de 9 ani.

Semnalmente: înălțime 1,35 m, greutate 30 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri cu negru, geacă de culoare verde cu negru și încălțat cu pantofi sport de culoare negru-galben.

Persoanele care pot oferi informații ce pot conduce la identificarea celor doi copii sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de politie."

Acesta este mesajul transmis pe platforma de socializare Facebook a Politiei Brasov.