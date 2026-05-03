Advertising
Economie· 1 min citire
Prețurile la pompă au crescut din nou. Cât dăm pe carburant
3 mai 2026, 11:35
Actualizat: 3 mai 2026, 11:35
Scumpiri carburanti
Articol scris de Scris de Realitatea de Brasov
Sursă: realitatea.net
Veștile nu sunt bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au crescut din nou, iar nivelurile se mențin ridicate, cu impact direct asupra bugetelor zilnice, conform Realitatea PLUS.
În prezent, un litru de motorină standard se vinde, în medie, cu aproximativ 9,8 lei, iar benzina standard a trecut de pragul de 9 lei pe litru.
Pentru carburanții premium, prețurile sunt și mai mari. Motorina premium a ajuns la aproximativ 10,50 lei pe litru, în timp ce benzina premium se apropie de 9,70 lei pe litru. Deși majorările sunt descrise ca fiind moderate, ele se adaugă unui nivel deja ridicat al prețurilor.
Diferențele se resimt nu doar la pompă, ci și în costurile de transport și, implicit, în prețurile produselor și serviciilor.
Citește și:
- 12:10 - De câți bani are nevoie un pensionar român pentru a supraviețui. Experta în pensii Dorina Barcari, calculul care dă fiori
- 12:00 - Prețurile mici din Bulgaria au devenit istorie! Cât a ajuns să coste o bere în Balcic: sumele s-au dublat față de România
- 09:11 - Paradoxul de la șantierul Damen Mangalia: deși este în faliment, trebuie să construiască nave de 1 miliard de euro pentru MApN
- 09:07 - Prima victimă americană a războiului din Orientul Mijlociu. Spirit Airlines, una dintre cele mai mari companii, și-a închis porțile
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News