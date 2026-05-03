Summitul B9, găzduit la București în plină criză politică

În plină criză politică, imaginea României în plan extern are de suferit! Țara noastră riscă să găzduiască summitul B9 la care vor participa cei mai importanți lideri ai lumii în plină criză politică și fără un premier. Conform calendarului, Guvernul ar putea cădea marti, pe 5 mai, iar apoi vor începe consultările la Cotroceni pentru formarea unei noi majorități. Dacă Ilie Bolojan nu face un pas în spate, atunci blocajul riscă să continue până pe 13 mai, când are loc reuniunea, conform Realitatea PLUS.

România urmează să găzduiască pe 13 mai Summitul Bucharest Nine (B9), unul dintre cele mai importante evenimente la nivel internațional din regiune. Reuniunea va avea loc la Palatul Cotroceni și va fi organizată de președintele Nicușor Dan, alături de omologul său din Polonia, Karol Nawrovski.

Lideri importanți, așteptați la București

Evenimentul vine într-un moment sensibil pe plan intern, marcat de tensiuni politice și de incertitudini legate de stabilitatea guvernării.

Pe agenda summitului sunt teme esențiale, în special legate de securitate și economie, în contextul situației de pe flancul estic al NATO. Printre liderii care și-au confirmat prezența se numără președintele Franța, Emmanuel Macron, dar și președintele Ucraina, Volodimir Zelenski. Din partea Statele Unite ale Americii ar urma să participe un reprezentant al administrației de la Casa Albă, cel mai probabil Marco Rubio, potrivit surselor.

Discuții importante, umbrite de situația politică internă

În mod normal, summitul ar fi trebuit să includă și întâlniri importante între liderii internaționali și oficialii români, inclusiv reprezentanți ai Guvernului. Totuși, contextul politic actual, marcat de o moțiune de cenzură care are șanse mari să treacă, ridică semne de întrebare privind nivelul de reprezentare al României la aceste discuții.

În cazul în care situația politică se schimbă rapid, există riscul ca România să nu fie reprezentată la nivel complet în fața partenerilor internaționali. Acest lucru ar putea influența atât discuțiile bilaterale, cât și poziționarea țării în cadrul unor decizii importante care vizează securitatea și cooperarea regională.