Locotenent-colonel ISU Brașov, mort în avalanșa din Bucegi

Locotenent-colonelul Dan Colniceanu, unul dintre cei mai experimentați alpiniști ai ISU Brașov, a murit sâmbătă, la doar 35 de ani, după ce a fost surprins de o avalanșă pe Valea Coștilei, în masivul Bucegi. Colegii îl descriu ca pe un profesionist desăvârșit și un om de o rară noblețe.

„Ne luăm rămas-bun, cu profund regret și tristețe, de la colegul nostru, locotenent-colonel Dan Colniceanu, care și-a pierdut viața în Munții Bucegi, surprins de o avalanșă în zona Văii Coștilei, la doar 35 de ani”, au transmis IGSU și ISU Brașov într-un mesaj publicat pe Facebook.

Colniceanu activa de 12 ani în cadrul ISU Brașov și era considerat un profesionist remarcabil, cu o vastă experiență în activități montane. „A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit”, au precizat reprezentanții instituției.

Pentru el, muntele era mai mult decât o pasiune. „Muntele a fost marea sa pasiune, locul pe care l-a iubit enorm și unde și-a găsit mereu echilibrul, puterea și chemarea. L-a cunoscut cu răbdare, l-a respectat cu smerenie și l-a urcat cu curaj, făcând din această legătură o parte definitorie a vieții sale. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost și ultimul drum”, se mai arată în mesajul colegilor.

Potrivit șefului formației Salvamont Bușteni, Sergiu Frusinoiu, victima făcea parte dintr-un grup de trei persoane aflate la schi offpiste în momentul producerii avalanșei. Celelalte două persoane au fost preluate de salvamontiști și coborâte în siguranță de pe munte.

Moartea lui Dan Colniceanu lasă „un gol imens în sufletele colegilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut”, spun reprezentanții ISU. „Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui până în ultima clipă.”