Incendiu puternic în centrul Brașovului. Patru persoane s-au evacuat în ultimul moment

A fost alertă de incendiu, în această dimineață, în Brașov, după ce un foc a izbucnit la o locuință situată pe strada Castelului.

Potrivit ISU Brașov, apelul a fost primit în jurul orei 09:30, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate rapid la fața locului. Pentru stingerea incendiului au fost trimise patru autospeciale cu apă și spumă, o autocisternă, o autoscară și un echipaj SMURD. Patru persoane aflate în locuință s-au autoevacuat la timp și nu au fost rănite. Focul a afectat acoperișul clădirii Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. În acest moment, flăcările au fost localizate iar pompierii se chinuie să stingă focul.

