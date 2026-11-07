MAI avertizează asupra unei campanii de dezinformare. „Nu distribuiți astfel de postări!”

Publicat 7 nov. 2026, 18:55 Actualizat 7 nov. 2026, 22:27 Sursă realitatea.net

MAI semnalează o campanie online cu postări false care incită împotriva forțelor de ordine și cere cetățenilor să nu distribuie mesajele.

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