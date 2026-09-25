Advertising
Actualitate· 1 min citire
Centura Comarnic este finalizată! Schimbări majore în traficul de pe DN1
Centura Comarnic
Publicat25 sept. 2026, 15:12
Sursărealitatea.net
Centura Comarnic va reduce traficul de pe DN1
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:05România propune eliminarea taxei de trecere pe Podul Giurgiu–Ruse
- 08:28Vremea în România în următoarele 4 săptămâni. ANM anunță un octombrie mai cald decât normal
- 08:22Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News