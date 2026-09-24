Pod nou pe DN10, la Nehoiu. DRDP Buzău începe lucrările la podul provizoriu

Se construiește un pod nou pe DN10, la Nehoiu. Ce se întâmplă cu traficul în perioada lucrărilor
Lucrările pentru înlocuirea podului de pe DN10, din orașul Nehoiu, județul Buzău, au intrat în linie dreaptă. Prima etapă a proiectului este amenajarea unui pod provizoriu, care va permite menținerea circulației în perioada în care podul existent va fi demolat și înlocuit.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a anunțat că ordinul de începere a lucrărilor intră în vigoare joi, 24 septembrie 2026. Proiectul vizează construirea unui nou pod pe DN10, unul dintre principalele drumuri care asigură legătura dintre județele Buzău și Brașov.
Pod provizoriu la Nehoiu, înaintea demolării celui existent
Potrivit DRDP Buzău, lucrările vor începe cu amenajarea și construirea unei rute pentru podul provizoriu. Soluția este necesară pentru ca traficul rutier să poată fi menținut pe perioada intervențiilor la podul actual.
După finalizarea acestei etape, constructorul va trece la demolarea podului existent, care prezintă degradări importante, și la construirea unui nou obiectiv, conform proiectului tehnic și prevederilor contractuale.
Podul vechi de pe DN10 va fi demolat
Podul de la Nehoiu se află într-o stare avansată de degradare, iar în zona acestuia au fost introduse anterior restricții de circulație. DRDP Buzău a precizat că intervenția este necesară pentru creșterea siguranței participanților la trafic.
Proiectul a fost structurat astfel încât circulația să poată fi asigurată și în timpul lucrărilor. După punerea în funcțiune a podului provizoriu, traficul va putea fi redirecționat, permițând demolarea construcției actuale și realizarea noului pod.
Restricții de circulație pe DN10, în zona Nehoiu
Din cauza degradărilor majore apărute la pod, DRDP Buzău a impus anterior restricții de circulație pe DN10, șosea importantă pentru legătura rutieră dintre Buzău și Brașov.
Situația podului a determinat autoritățile să pregătească o soluție alternativă pentru trafic înainte de intervenția asupra construcției existente. Amenajarea podului provizoriu reprezintă, astfel, prima etapă concretă înaintea lucrărilor de demolare și construire a noului pod.
DRDP Buzău monitorizează lucrările
Odată cu emiterea ordinului de începere, antreprenorul are obligația de a mobiliza personalul, utilajele și resursele necesare pentru desfășurarea lucrărilor.
DRDP Buzău a transmis că va monitoriza evoluția proiectului pentru respectarea termenelor și a condițiilor prevăzute în contract, precum și pentru realizarea lucrărilor în condiții de siguranță și calitate.
Etapele proiectului de la Nehoiu
Proiectul pentru podul de pe DN10 presupune, în principal:
amenajarea și construirea podului provizoriu;
asigurarea circulației pe ruta alternativă;
demolarea podului existent;
construirea unui pod nou pe DN10, la Nehoiu.
Noul pod este destinat să înlocuiască actuala structură și să asigure, pe termen lung, circulația în condiții de siguranță pe unul dintre principalele trasee rutiere dintre Buzău și Brașov.