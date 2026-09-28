Alertă de securitate la baza RAF Fairford din Marea Britanie. Cinci suspecți arestați, locuitorii din zonă au fost evacuați

Incident major la baza RAF Fairford, folosită de Forțele Aeriene ale SUA
Autoritățile britanice au declanșat o operațiune de amploare în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, din Gloucestershire, după apariția unei amenințări investigate de poliția antiteroristă. Cinci bărbați au fost arestați sub suspiciunea pregătirii unui act terorist, iar locuitorii satului Whelford au fost evacuați preventiv.
Poliția din Gloucestershire a declarat „incident major” după ce, în jurul orei 00:45 BST, a primit o sesizare privind trei vehicule suspecte care se deplasau spre baza militară. În jurul acestora a fost instituit un perimetru de securitate de aproximativ 400 de metri.
Cinci bărbați, arestați în ancheta antiteroristă
Ancheta a fost preluată de Poliția de Combatere a Terorismului din Marea Britanie, după ce cinci suspecți au fost reținuți în cadrul operațiunii. Potrivit autorităților, investigația este în desfășurare, iar o echipă militară specializată în neutralizarea dispozitivelor explozive verifică mai multe vehicule ridicate din zonă.
Până în acest moment, oficialii nu au confirmat existența unor explozibili în vehicule și nici natura exactă a amenințării, însă măsurile de securitate au fost menținute la un nivel ridicat.
Evacuări în apropierea bazei RAF Fairford
Ca măsură de precauție, aproximativ 85 de gospodării din localitatea Whelford au fost evacuate, iar locuitorii au fost direcționați către un centru de agrement din apropiere.
Poliția a transmis că situația este considerată în prezent sub control.
De ce este importantă baza RAF Fairford
RAF Fairford este una dintre cele mai importante baze militare britanice utilizate și de Forțele Aeriene ale Statelor Unite (US Air Force). Instalația găzduiește frecvent bombardiere strategice americane și este folosită pentru operațiuni militare în Europa și Orientul Mijlociu.
În paralel cu incidentul de la Fairford, baza RAF Lakenheath, utilizată de personal militar american, a rămas la nivelul de alertă „Charlie”, unul dintre nivelurile ridicate de securitate stabilite de Departamentul Apărării al SUA.