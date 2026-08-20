Trafic blocat pe DN 1A, în județul Brașov, după ce o mașină a luat foc. O persoană a fost găsită carbonizată

Publicat 20 aug. 2026, 20:27 Actualizat 20 aug. 2026, 21:16 Sursă Realitatea.Net

Un grav accident rutier s-a produs, joi seară, pe DN 1A, în localitatea Săcele, județul Brașov, unde un autoturism a părăsit carosabilul și a fost cuprins de flăcări. În urma incendiului, o persoană a fost găsită carbonizată în interiorul mașinii.

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