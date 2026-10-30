Tarife Poiana Brașov 2026–2027: Cât costă ski pass-ul și telecabina
Tarife Poiana Brașov 2026–2027
Află cât costă schiatul în Poiana Brașov în sezonul 2026–2027. Vezi prețurile pentru ski pass, telecabină, telegondolă și abonamentele de schi.
Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă! Tarifele pentru instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov au fost aprobate pentru sezonul de schi 2026–2027. Consiliul Local Brașov a decis menținerea prețurilor la același nivel ca în sezonul precedent, astfel că turiștii și schiorii nu vor plăti mai mult pentru accesul pe pârtii.
Prețurile sunt valabile pentru telecabină, telegondolă, telescaune și teleschiuri, iar sistemul integrat permite utilizarea unui singur ski pass pe întregul domeniu schiabil din Poiana Brașov.
Iată lista completă a tarifelor pentru sezonul de iarnă 2026–2027 și cât trebuie să scoată din buzunar adulții și copiii pentru o zi de schi la munte.
Cât costă o călătorie cu telecabina în Poiana Brașov în 2026–2027
Turiștii care vor să ajungă în zona superioară a masivului Postăvarul pot cumpăra bilete pentru o singură urcare sau pentru urcare și coborâre.
Tarifele aprobate pentru sezonul 2026–2027 sunt:
Prețurile cartelelor cu puncte pentru schi în Poiana Brașov
Schiorii care nu doresc să cumpere un abonament pe mai multe zile pot opta pentru cartelele cu puncte. Acestea pot fi utilizate la instalațiile de transport pe cablu din stațiune: telecabine, telegondolă, telescaune și teleschiuri.
Lista tarifelor pentru sezonul 2026–2027:
Cartelele de sezon sunt nominale, personalizate și netransmisibile. Acestea pot fi folosite exclusiv de persoana pentru care au fost emise. Transmiterea către o altă persoană atrage anularea dreptului de utilizare, fără posibilitatea obținerii unei despăgubiri.
Cât costă abonamentele de schi în Poiana Brașov
Pentru cei care intenționează să petreacă mai mult timp pe pârtie, abonamentele reprezintă o alternativă la cartelele cu puncte.
În funcție de perioada de utilizare, tarifele pentru adulți și copii sunt următoarele:
Abonamentul de patru ore începe să fie valabil din momentul primei intrări în instalațiile de transport pe cablu din ziua achiziției.
Abonamentele cu începere de la orele 11:00, 13:00 și 14:00, precum și cele de patru ore și de o zi, sunt valabile exclusiv în ziua cumpărării.
Tarifele pentru benzile transportoare și covorul rulant
În Poiana Brașov sunt disponibile și instalații de transport destinate în special copiilor și începătorilor, inclusiv benzile transportoare și covorul rulant.
Pentru sezonul 2026–2027, tarifele aprobate sunt:
La achiziționarea cartelelor se achită și o garanție de 20 de lei, atât pentru adulți, cât și pentru copii.
Câte puncte consumă instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov
Costul unei urcări cu ajutorul cartelelor cu puncte diferă în funcție de instalația utilizată și de perioada sezonului.
În perioadele cu cerere ridicată, punctajul necesar este mai mare, în timp ce în intervalele cu tarife reduse schiorii pot beneficia de un consum mai mic de puncte pentru anumite instalații.
Pentru intervalul 5–31 decembrie 2026, 19 ianuarie–19 februarie 2027 și anumite weekenduri din ianuarie și februarie, punctajul este următorul:
Telecabina Capra Neagră și Telegondola Postăvarul – 6 puncte;
Telecabina Kanzel – 5 puncte;
Telescaunul Ruia – 4 puncte;
Telescaunul Lupului – 3 puncte;
Teleschiurile Bradul, Ruia și Subteleferic – 2 puncte;
Teleschiul Stadion – 1 punct.
În perioadele cu tarif redus, punctajul pentru instalațiile principale este:
Capra Neagră și Telegondola Postăvarul – 5 puncte;
Kanzel – 4 puncte;
Telescaunul Ruia – 3 puncte;
Telescaunul Lupului – 2 puncte;
Teleschiurile Bradul, Ruia și Subteleferic – 2 puncte;
Teleschiul Stadion – 1 punct.
Calendarul tarifar cuprinde mai multe intervale din sezonul 2026–2027, inclusiv perioada 1–14 ianuarie și intervalele din februarie și martie. Diferențele de punctaj trebuie avute în vedere de schiorii care aleg cartelele cu puncte pentru a-și planifica bugetul și zilele petrecute pe pârtie.
Ski pass unic pentru întregul domeniu schiabil din Poiana Brașov
Unul dintre avantajele sistemului de transport pe cablu din Poiana Brașov este posibilitatea utilizării unui ski pass unic pentru instalațiile care deservesc domeniul schiabil.
Potrivit documentației Primăriei Brașov, menținerea sistemului integrat de operare este justificată de necesitatea administrării unitare a instalațiilor și a accesului schiorilor la întregul domeniu schiabil.
Operatorul SC Ana Teleferic SA administrează opt instalații de transport pe cablu și are experiență în exploatarea acestora, precum și în producerea zăpezii artificiale.
O altă facilitate disponibilă pentru turiști este posibilitatea de a cumpăra și reîncărca online cartelele de schi, prin intermediul platformei www.skibv.ro.
Când se deschid pârtiile din Poiana Brașov în sezonul 2026–2027
Deși tarifele pentru transportul pe cablu au fost aprobate, data exactă de deschidere a sezonului de schi 2026–2027 nu este precizată în documentația privind prețurile.
Pornirea instalațiilor și deschiderea pârtiilor vor depinde de condițiile meteorologice, de cantitatea de zăpadă și de pregătirea domeniului schiabil.
Pentru turiști, menținerea tarifelor la nivelul sezonului trecut reprezintă un avantaj în planificarea vacanțelor de iarnă. Astfel, cei care aleg Poiana Brașov pentru schi vor putea beneficia de aceleași prețuri la transportul pe cablu ca în sezonul 2025–2026.
Prețurile pentru sezonul 2026–2027 oferă, așadar, predictibilitate atât schiorilor care vin pentru o singură zi, cât și turiștilor care își planifică vacanțe mai lungi în stațiunea Poiana Brașov.
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