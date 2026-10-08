Șoferul care a omorât doi tineri în centrul Brașovului a fost trimis în judecată

Procurorul precizează că inculpatul ar fi cunoscut de mai mulți ani faptul că suferă de o afecțiune medicală
Șoferul care a provocat accidentul de pe strada Mureșenilor din data de 11 august a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
Anchetatorii spun că inculpatul ar fi condus autoturismul pe strada Lungă și apoi pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov, unde ar fi pierdut controlul asupra autoturismului, ar fi pătruns pe trotuar și ar fi accidentat trei pietoni. Două dintre victime, un cetățean român și un cetățean german, au decedat, iar cea de-a treia, cetățean german, a suferit leziuni traumatice care i-au pus viața în pericol și au necesitat 60–65 de zile de îngrijiri medicale.
Procurorul precizează că inculpatul ar fi cunoscut de mai mulți ani faptul că suferă de o afecțiune medicală incompatibilă cu conducerea autovehiculelor și că nu ar fi adus-o la cunoștința medicului de familie și nu ar fi declarat această afecțiune la preschimbarea permisului de conducere, în anul 2020.
Prin raportul de expertiză medico-legală întocmit după accident, s-a concluzionat că inculpatul nu este apt să conducă autovehicule pe drumurile publice. Expertiza mai spune că șoferul ar fi condus autoturismul cu o viteză de 39,27 km/h, superioară limitei legale de 30 km/h aplicabile pe acel sector de drum.
În cauză s-au constituit părți civile persoana vătămată supraviețuitoare și mai mulți membri ai familiilor victimelor decedate cu daune morale cuprinse între 100.000 Euro și 2,5 milioane de lei și daune materiale. De asemenea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov cere și el daune contravaloarea serviciilor medicale acordate persoanei vătămate supraviețuitoare.