Două persoane rănite într-un accident pe DN 13, lângă Rupea Gară
Un accident rutier a avut loc luni seara, 4 mai 2026, pe DN 13, în apropiere de Rupea Gară, în județul Brașov.
Evenimentul a fost anunțat de Poliția Brașov, care a transmis primele informații despre incident. Potrivit datelor disponibile, în accident au fost implicate două autovehicule, iar impactul s-a soldat cu rănirea a două persoane aflate în mașinile implicate.
Victimele au suferit leziuni care au necesitat intervenția personalului medical, acestea beneficiind de sprijin de specialitate la fața locului sau ulterior, în funcție de evaluarea echipajelor de intervenție. Deocamdată, autoritățile nu au precizat gravitatea rănilor și nici împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.
Polițiștii au deschis cercetări pentru a stabili dinamica accidentului, cauzele care au dus la producerea acestuia și eventualele responsabilități ale conducătorilor auto. Ancheta este în desfășurare, iar la finalizarea verificărilor urmează să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.
