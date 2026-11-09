Deficitul comercial al României a ajuns la 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026

Deficitul comercial al României a crescut cu 3,6% în primele nouă luni din 2026, ajungând la 25,5 miliarde de euro, potrivit datelor INS.
Deficitul comercial al României a continuat să crească în 2026, ajungând la 25,5 miliarde de euro după primele nouă luni ale anului. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea este cu aproximativ 884 de milioane de euro mai mare comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2025.
Creșterea deficitului comercial a fost de 3,6% față de intervalul similar al anului trecut, pe fondul evoluției schimburilor comerciale ale României cu partenerii externi.
Conform statisticilor INS, în perioada ianuarie-septembrie 2026, exporturile României au înregistrat un avans de 4,3%, în timp ce importurile au crescut cu 4,1%.
Chiar dacă ambele componente ale comerțului exterior au avut evoluții pozitive, balanța comercială a rămas deficitară, valoarea importurilor depășind-o pe cea a exporturilor.
Situația s-a reflectat și în rezultatele înregistrate în luna septembrie, când deficitul comercial al României a depășit 3 miliarde de euro, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.
Evoluția deficitului comercial rămâne un indicator important pentru economia României, reflectând diferența dintre valoarea bunurilor vândute în străinătate și cea a produselor cumpărate de pe piețele externe.