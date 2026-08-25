Frații Tate își contestă averea în instanță. Mașinile de lux și iahtul de 50 de milioane de dolari ar fi fost închiriate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 15:18

Avocații lui Andrew și Tristan Tate susțin, în documentele depuse în instanță, că o parte din imaginea de lux promovată de cei doi pe rețelele sociale nu reflectă averea lor reală.

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