Un bărbat de 48 de ani a fost rănit marți, 18 noiembrie 2026, după ce motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu o autoutilitară pe varianta ocolitoare a municipiului Săcele.
Potrivit primelor informații transmise de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele, evenimentul ar fi fost provocat de o manevră de schimbare a direcției de mers efectuată într-o zonă nepermisă.
Circumstanțele accidentului
Conducătorul autoutilitarei, un bărbat în vârstă de 33 de ani, ar fi inițiat manevra în timp ce motociclistul circula în același sens. Cele două vehicule au intrat în coliziune, iar șoferul motocicletei a suferit leziuni corporale.
Victima beneficiază de sprijinul personalului medical de specialitate. Informațiile comunicate până în acest moment nu precizează gravitatea leziunilor suferite de bărbatul de 48 de ani.
Cercetări preliminare
Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor accidentului. Cercetările vor clarifica modul în care s-a produs coliziunea, dacă au fost încălcate reguli de circulație și cine răspunde pentru producerea evenimentului.
Datele prezentate reprezintă informații preliminare, iar împrejurările exacte vor fi stabilite în urma cercetărilor.