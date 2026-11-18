Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 nov. 2026, 14:55

Un bărbat de 48 de ani a fost rănit marți, 18 noiembrie 2026, după ce motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu o autoutilitară pe varianta ocolitoare a municipiului Săcele.

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