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Recomandările Salvamont Brașov pentru turiști în acest weekend. Se anunță ninsori, lapoviță și rafale de vânt care pot atinge 90 km/h la munte

Turiști pe munte

Turiști pe munte

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Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 14:48

Salvatorii montani recomandă turiștilor care intenționează să parcurgă trasee montane în acest weekend să acorde o atenție sporită condițiilor meteorologice.

Turiștii care aleg trasee montane din județul Brașov trecuite să își planifice activitățile în funcție de evoluția vremii, având în vedere informarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 11 octombrie, ora 03:00 – 13 octombrie, ora 10:00.

„În acest interval sunt așteptate precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și o scădere a temperaturilor. În zona montană, în special în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare, iar rafalele de vânt pot atinge 70–90 km/h. Cantitățile de precipitații pot depăși izolat 30 l/mp.

În aceste condiții, recomandăm turiștilor să manifeste prudență, să evite zonele expuse vântului puternic, să își adapteze echipamentul la condițiile meteorologice și să se informeze asupra evoluției vremii înainte de plecarea pe munte.

Vă recomandăm să evaluați cu atenție dificultatea traseelor!

În situații de urgență, apelați 112 sau Dispeceratul Național Salvamont – 0725 826 668 (0SALVAMONT)”, au transmis reprezentanții Salvamont Brașov.

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