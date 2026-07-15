Percheziții uriașe la Casa de Pensii București: grupare suspectată că „fabrica” vechime în muncă. DIICOT, reacție ironică la adresa lui Pîslaru
Percheziții
Procurorii DIICOT au declanșat miercuri o amplă operațiune într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în falsificarea adeverințelor de vechime în muncă. Printre locațiile vizate de percheziții se numără și sediul Casei de Pensii a Municipiului București. Potrivit informațiilor apărute pe surse judiciare, prejudiciul estimat în acest caz depășește 7 milioane de lei.
UPDATE - Un angajat al Casei de Pensii și doi funcționari au ajuns la audieri, la sediul DIICOT.
„Începând din luna mai a anului 2018, Ionescu Laurențiu a constituit un grup infracțional organizat împreună cu Bumbu Ionuț, Zlateanu Vasile și Savu Ionuț Auraș, grup specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin introducerea în bazele de date aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală a unor date informatice nereale, reprezentate de declarațiile 112 (declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea fără drept deciziilor de pensionare și implicit pentru stabilirea cuantumul pensiei.
Ionescu Laurențiu are un rol determinant în cadrul grupului, acesta fiind oferit de calitatea sa de angajat al Casei Naționale de Pensii, prin prisma căreia are acces la diferite baze de date ale instituției. În concret, acesta are acces la bazele de date ce atestă vechimea în muncă și astfel poate verifica vizibilitatea în sistemul A.N.A.F. a vechimii aferente declarațiilor 112 depuse pentru persoanele interesate. În urma verificărilor pe care le face și a cunoștințelor juridice de care dispune, pune la dispoziție membrilor grupului informații nedestinate publicității, prin care confirmă vizibilitatea perioadelor de muncă fictivă introduse precum și îndeplinirea condițiilor necesare pentru acordarea pensiei. Astfel, persoanele interesate să depună dosarele au certitudinea că sunt eligibile pentru obținerea dreptului la pensie, iar perioadele de muncă fictivă introduse în bazele de date ale ANAF pot fi luate în calcul la stabilirea cuantumului pensiei. În urma acestor demersuri, persoanele care au apelat la serviciile grupului infracțional depun cereri de acordare a pensiei, fiind sigure că vor obține acordarea sau recalcularea pensiei.”, conform surselor Realitatea PLUS.
Percheziții într-un dosar privind documente false pentru obținerea pensiilor
Ancheta coordonată de DIICOT are în vedere o presupusă grupare care ar fi creat și folosit adeverințe de vechime în muncă falsificate pentru obținerea nelegală a drepturilor de pensie și a altor beneficii sociale.
În cadrul operațiunii, procurorii au efectuat percheziții în mai multe locații, inclusiv la Casa de Pensii a Municipiului București, potrivit unor surse judiciare.
Persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul central al DIICOT pentru audieri.
Cine este vizat de anchetă
Conform informațiilor Realitatea PLUS, în dosar sunt cercetați mai mulți suspecți care ar fi avut roluri diferite în circuitul documentelor considerate false.
Printre aceștia s-ar afla un angajat, un expert judiciar, un contabil și reprezentanți ai unor societăți comerciale, despre care anchetatorii bănuiesc că ar fi contribuit la întocmirea sau utilizarea adeverințelor de vechime.
Toate aceste informații provin din surse judiciare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.
Prejudiciul estimat depășește 7 milioane de lei
Potrivit acelorași surse, valoarea prejudiciului produs bugetului de stat este estimată la peste 7 milioane de lei, calculul fiind realizat până la nivelul anului 2024.
Anchetatorii verifică modul în care documentele ar fi fost folosite pentru obținerea unor pensii și altor drepturi acordate în baza unor informații nereale.
Urmează audieri și noi măsuri în dosar
După finalizarea perchezițiilor, persoanele vizate vor fi audiate la sediul DIICOT, unde procurorii vor analiza probele strânse și vor decide dacă se impun măsuri preventive sau alte măsuri procesuale.
DIICOT a emis un comunicat oficial privind rezultatele descinderilor și acuzațiile formulate în dosar.
„Astăzi, 15 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 30 de mandate de percheziție, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2018, pe raza municipiului București s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală a unor date informatice nereale, reprezentate de declarațiile fiscale D 112 (declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și implicit pentru stabilirea cuantumul pensiei.
Pentru atingerea scopului, membrii grupului infracțional au folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 și 50.000 lei.
Prin depunerea acestor declarații fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate. Astfel, deși beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajați la societățile comerciale și la asociațiile nonprofit controlate de membrii grupului infracțional organizat, în urma depunerii declarațiilor, aceștia au dobândit în mod fictiv și retroactiv această calitate.
Până în prezent a rezultat faptul că prin această modalitate, pe parcursul a 5 ani s-a generat o vechime nereală în muncă pentru un număr de peste 860 persoane (beneficiari).
De asemenea, aceste declarații au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă în valoare totală de aproximativ 7.000.000 lei, calculată până la data de 31.12.2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând sa crească până in prezent.
Urmarea acestor acțiuni, Casele de Pensii au fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei. Mai mult, în unele cazuri, acestea au acordat pensii unor persoane care, fără aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept.
Nucleul grupării de criminalitate organizată, constituită pe principiul colaborativ, egalitarist, bazată pe interdependența pozitivă, fără lider sau o ierarhie, reunește 7 membri, doi dintre ei fiind funcționari publici.
De asemenea, din probele administrate a reieșit faptul că grupul infracțional organizat, la diferite date, a fost sprijinit de alți 13 suspecți, cu rol de susținere, dezvoltare și sprijin, toți aflați sub coordonarea palierului central.
Membrii constituenți, cu rol decizional și de coordonare, au identificat, direct sau prin intermediul celorlalți membri ai grupului, asociații nonprofit și societăți comerciale ale căror situații contabile erau pretabile pentru a fi folosite la angajarea fictivă a persoanelor interesate de generarea de vechime în muncă, persoane vulnerabile sau cu situație financiară precară, ale căror date de identitate au fost folosite pentru a fi interpuse în relațiile cu instituțiile statului, precum și persoane interesate să obțină vechime fictivă în muncă în scopul obținerii de beneficii.
Aceștia au introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date informatice care atestă calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale pentru persoanele interesate. Au completat și introdus în sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală declarațiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior au verificat vizibilitatea acestora în sistem.
Totodată, membrii nucleului au stabilit înțelegeri cu privire la modalitatea de valorificare și plată a serviciilor oferite de grupare și au colectat sumele de bani.
Palierele secundare, alături de atribuțiile atribuite de către nucleu (identificare de societăți și persoane, generarea de documente și colectarea de sume de bani), au avut și rolul de a intermedia schimbul de informații dintre beneficiari și membrii grupării, cu privire la documentele necesare realizării activității și au oferit consultanță juridică de specialitate în materia dreptului muncii și asigurărilor sociale pentru persoanele interesate să obțină vechime nereală în muncă în scopul rezolvării unor situații punctuale.
Audierile de desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Călărași și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”, se arată în comunicatul transmis de oamenii legii.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:06Polițiștii și pompierii, intervenție de urgență la Brașov
- 10:50România, între caniculă și furtuni violente. Nopți tropicale, vijelii și grindină în următoarele zile - HARTA
- 09:39Doi bărbați împușcați mortal în doar șase zile. ICE oprește controalele în trafic după intervențiile controversate ale agenților
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News