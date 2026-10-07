Percheziții în Ghimbav: arme, muniție și peste 100 de articole pirotehnice, descoperite la un bărbat de 41 de ani

Polițiștii au făcut miercuri, 7 octombrie, două percheziții domiciliare în orașul Ghimbav, într-un dosar privind deținerea fără drept a unor arme. În urma descinderilor, anchetatorii au găsit două arme de calibru 4,5 mm, elemente de muniție și 133 de articole pirotehnice.
Perchezițiile au fost desfășurate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov, cu sprijinul luptătorilor de la Acțiuni Speciale și al criminaliștilor.
Două arme, găsite la un bărbat de 41 de ani
Prima percheziție a avut loc la locuința în care un bărbat de 41 de ani locuia fără forme legale. În interior, polițiștii au descoperit o armă lungă, tip pușcă, de calibru 4,5 mm, și o armă scurtă, tip pistol, de același calibru. Ambele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.
Anchetatorii au mai găsit două cutii metalice cu elemente de muniție tip diaboluri, calibru 4,5 mm, precum și un recipient cu bile metalice.
Peste 100 de articole pirotehnice, ridicate
În aceeași locuință au fost descoperite 116 articole pirotehnice din categoriile F1, P1 și F2. Polițiștii au făcut verificări și la un al doilea imobil din Ghimbav.
De acolo au ridicat 25 de tuburi CO2 neperforate, un recipient cu bile metalice de calibru 4,5 mm și alte 17 articole pirotehnice din categoria P1. Toate bunurile au fost indisponibilizate și urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
Bărbatul nu era autorizat să dețină arme
Verificările efectuate de polițiști au arătat că persoana vizată nu avea autorizație pentru deținerea armelor și munițiilor.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, pentru infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor. La finalul anchetei, autoritățile urmează să stabilească măsurile legale care se impun.