Percheziții în Ghimbav: arme, muniție și peste 100 de articole pirotehnice, descoperite la un bărbat de 41 de ani

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 oct. 2026, 16:06

Polițiștii au făcut miercuri, 7 octombrie, două percheziții domiciliare în orașul Ghimbav, într-un dosar privind deținerea fără drept a unor arme. În urma descinderilor, anchetatorii au găsit două arme de calibru 4,5 mm, elemente de muniție și 133 de articole pirotehnice.

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