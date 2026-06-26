Nicușor Dan ar putea desemna premierul astăzi: când va fi votul în Parlament

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 10:18

Termenul limită dat partidelor de către șeful statului expira astăzi! Nicușor Dan este așteptat în cursul acestei zile cu desemnarea unui nou premier pentru a pune capăt crizei politice! Între timp, PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptate cu finalizarea acordului și prezentarea acestuia la Cotroceni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nicusor danpremierguvernare