Ana Maria Păcuraru: „Cum am ajuns aici, într-o țară cu resurse, cu un reactor nuclear, cu un potențial energetic uriaș, dar care se împrumută de curent de la vecini?”

Publicat 9 aug. 2026, 21:00 Sursă Realitatea PLUS

Astă seară deschidem emisiunea altfel decât de obicei - cu o discuție unu la unu, timp de o oră, cu Petrișor Peiu. Și cred că momentul nu putea fi mai potrivit. Pentru că astăzi România a primit, în sfârșit, o veste bună: operațiunea de pe Dunăre a funcționat.

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