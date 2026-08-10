Primăria Brașov acordă 850 de lei lunar pentru fiecare copil care nu a obținut loc la creșă

Publicat 10 aug. 2026, 12:48 Sursă realitatea.net

Familiile din Brașov ai căror copii nu au obținut un loc în creșele publice pot beneficia de un sprijin financiar de 850 de lei pe lună pentru fiecare copil. Ajutorul poate fi folosit pentru plata unei creșe private sau poate fi acordat sub forma indemnizației pentru bunicii care au grijă de nepoți.

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