Primăria Brașov acordă 850 de lei lunar pentru fiecare copil care nu a obținut loc la creșă

Familiile din Brașov ai căror copii nu au obținut un loc în creșele publice pot beneficia de un sprijin financiar de 850 de lei pe lună pentru fiecare copil. Ajutorul poate fi folosit pentru plata unei creșe private sau poate fi acordat sub forma indemnizației pentru bunicii care au grijă de nepoți.
Primăria municipiului Brașov, prin Direcția de Asistență Socială, continuă programul prin care vine în sprijinul familiilor care nu au reușit să obțină un loc în sistemul public de educație antepreșcolară.
Astfel, pentru fiecare copil eligibil, municipalitatea acordă 850 de lei lunar.
Părinții pot utiliza această sumă pentru plata serviciilor educaționale oferite de o unitate particulară de educație timpurie antepreșcolară. Alternativ, în condițiile prevăzute de program, sprijinul poate fi acordat sub forma unei indemnizații pentru bunicii care au grijă de nepot sau nepoți.
Sprijinul financiar este completat de investițiile municipalității pentru extinderea rețelei de creșe. În ultimii doi ani, cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean, numărul locurilor disponibile în creșele brașovene a fost suplimentat cu aproximativ 400, iar procesul de extindere continuă.
În prezent, trei noi creșe sunt în construcție, în zonele Tractorul, Bartolomeu și Stupini, investiții care vor aduce noi locuri în sistemul public de educație antepreșcolară.
Municipalitatea pregătește și alte proiecte. Pe strada Panselelor, într-o clădire existentă ce urmează a fi recompartimentată, este prevăzută amenajarea unei creșe cu șase grupe, alături de școala buffer.
„În ultimii doi ani am reușit să suplimentăm cu aproximativ 400 numărul locurilor din creșele Brașovului, iar acum avem alte trei creșe în construcție. Este un efort care trebuie continuat, pentru că orașul s-a dezvoltat rapid, iar cererea este în continuare foarte mare. Până când noile locuri vor deveni disponibile, cei 850 de lei reprezintă o soluție concretă pentru familiile care au nevoie acum de sprijin”, a precizat Lucian Pătrașcu.
Primăria Brașov va continua, în paralel, extinderea capacității creșelor publice și acordarea sprijinului financiar de 850 de lei, astfel încât familiile care nu obțin imediat un loc să aibă o alternativă.
Informațiile privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și procedura de acordare a ajutorului financiar sunt disponibile pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov - http://www.dasbv.ro/ajutor-financiar-educatie-anteprescolara/