Incendiere din răzbunare în Făgăraș: trei bărbați au distrus complet o mașină pentru o poliță mai veche. Au fost arestați

Trei indivizi au fost reținuți în cazul mașinii incendiate în urmă cu câteva nopți în fața unui bloc din Făgăraș.

Inițial, polițiștii căutau un singur suspect, după ce camerele de supraveghere au surprins momentul în care un bărbat stropește autoturismul cu un lichid inflamabil și îi dă foc, apoi fuge.

Au incendiat intenționat o mașină din răzbunare. Trei bărbați, arestați

Flăcările au distrus complet mașina și s-au extins și la un alt autoturism parcat în apropiere. În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit că autorul nu ar fi acționat singur, ci ar fi avut doi complici. Cei trei bărbați, cu vârste între 23 și 31 de ani, ar fi pus incendierea la cale împreună.

Pentru a nu fi identificați, aceștia și-ar fi schimbat hainele și ar fi folosit rute ocolitoare după comiterea faptei. Potrivit anchetatorilor, totul ar avea la bază un conflict mai vechi cu familia proprietarului mașinii. Suspecții au fost duși la audieri și urmează să fie prezentați în fața judecătorilor.