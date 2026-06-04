Ursul care a creat probleme în Poiana Braşov, împuşcat

Sursă: realitatea.net

Animalul, un mascul de circa 10 ani şi 400 de kilograme, fusese deja relocat şi a revenit în zonă

Un urs care şi-a făcut apariţia de mai multe ori în ultima perioadă în Poiana Braşov a fost împuşcat, întrucât fusese deja relocat şi s-a întors în zonă. Reprezentanţii Primăriei Braşov afirmă că animalul, un mascul de circa 10 ani şi 400 de kilograme, reprezenta un pericol pentru turişti şi angajaţii din Poiana Braşov. Este al treilea urs împuşcat în ultima săptămână la Braşov.

Potrivit Primăriei Braşov, ursul care a creat mai multe probleme în ultima perioadă în Poiana Braşov a fost extras în cursul nopţii de marţi spre miercuri. "Este vorba de un exemplar care, în urmă cu mai mult timp, a fost capturat, crotaliat, microcipat şi relocat. Din păcate, s-a întors şi reprezenta un pericol pentru turişti şi pentru cei care lucrează în Poiana Braşov", au arătat aceştia.

Ursul era un mascul, avea aproximativ 400 de kilograme şi o vârstă estimată de 10 ani.

Vineri dimineaţă, autorităţile din Braşov au anunţat că au împuşcat un urs în zona străzii Jepilor. Animalul nu a reacţionat la semnalele celor care doreau să-l îndepărteze şi a continuat să mănânce şi în prezenţa oamenilor. Într-o singură noapte în municipiul Braşov s-au primit 25 de alerte care semnalau prezenţa animalelor în oraş.

În urmă cu o săptămână, o ursoaică de aproximativ 4 ani, care obişnuia să intre în zone locuite din municipiul Braşov, a fost capturată în cartierul Noua. Animalul a fost eutanasiat, întrucât mai fusese capturat şi relocat, anunţau autorităţile locale.