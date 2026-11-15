Doi câini salvați din Argeș vor fi antrenați pentru misiuni de salvare montană la Brașov

Serviciul Județean Salvamont Brașov extinde echipele canine cu Alva și Francis, doi câini proveniți din Argeș, care vor fi antrenați pentru misiuni de căutare și salvare în munți.
Alva, o cățelușă născută pe un câmp și adăpostită ulterior la Adăpostul Smeura, a fost selectată și adoptată de salvatorul montan Radu Bulgărea. Francis va fi pregătit de colegul său, Luca Alexandru. Cei doi patrupedi vor parcurge împreună cu antrenoarii etapele necesare pentru a deveni câini specializați în căutare și salvare.
În timpul procesului de selecție, Alva s-a remarcat prin perseverență, sociabilitate, curaj și stabilitate comportamentală. Aceste calități sunt considerate esențiale pentru viitoarele misiuni de intervenție.
Pregătirea presupune antrenamente constante, răbdare și disciplină, dar și dezvoltarea unei relații bazate pe încredere între salvatori și câini. Obiectivul final este formarea unor echipe canine capabile să intervină eficient în zonele montane.
Reprezentanții Salvamont Brașov au mulțumit lui Adrian Sănduloiu și echipei Adăpostului Smeura pentru sprijinul acordat în dezvoltarea acestor echipe canine. Colaborarea permite câinilor adoptați să contribuie, pe termen lung, la salvarea de vieți omenești.