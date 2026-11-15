Doi câini salvați din Argeș vor fi antrenați pentru misiuni de salvare montană la Brașov

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 13:31

Serviciul Județean Salvamont Brașov extinde echipele canine cu Alva și Francis, doi câini proveniți din Argeș, care vor fi antrenați pentru misiuni de căutare și salvare în munți.

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