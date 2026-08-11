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Alertă în Marea Neagră! Două drone au fost găsite în derivă lângă Neptun Deep

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 19:41

Două drone UAV de tip Gerbera au fost descoperite în derivă în zona economică exclusivă a României, în apropierea perimetrului Neptun Deep. Militarii români au intervenit pentru neutralizarea acestora.

Dronele au fost observate de una dintre navele care desfășurau lucrări în zona platformei. O navă a Gărzii de Coastă, având militari ai Armatei Române la bord, s-a deplasat la fața locului.

Echipajele au identificat două sisteme UAV în derivă, precum și mai multe resturi. Potrivit Ministerului Apărării, autoritățile române au luat legătura cu partenerii ucraineni, care au transmis că dronele nu le aparțin.

Pentru siguranța navigației și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei Neptun Deep, scafandrii EOD ai Armatei Române au decis distrugerea controlată a celor două drone.

Operațiunea a avut loc la aproximativ 90 de mile marine de Constanța, în zona economică exclusivă a României.

Neptun Deep reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României, iar zona în care au fost găsite dronele este considerată strategică pentru infrastructura offshore.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit public originea celor două drone și nici modul în care acestea au ajuns în derivă în apropierea proiectului.

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