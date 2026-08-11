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Actualitate· 1 min citire
Accident grav pe DN1, la Șercaia: Trafic blocat între Brașov și Făgăraș
Accident grav pe DN1
Publicat11 aug. 2026, 08:48
Sursărealitatea.net
Traficul pe DN1 este blocat între Brașov și Făgăraș în urma unui accident frontal la Șercaia. Poliția Română emite recomandări de siguranță pe timp de caniculă.
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