Accident grav pe DN1, la Șercaia: Trafic blocat între Brașov și Făgăraș

Publicat 11 aug. 2026, 08:48 Sursă realitatea.net

Traficul pe DN1 este blocat între Brașov și Făgăraș în urma unui accident frontal la Șercaia. Poliția Română emite recomandări de siguranță pe timp de caniculă.

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