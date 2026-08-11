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Accident grav pe DN1, la Șercaia: Trafic blocat între Brașov și Făgăraș

Accident grav pe DN1

Accident grav pe DN1

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 08:48
Sursărealitatea.net

Traficul pe DN1 este blocat între Brașov și Făgăraș în urma unui accident frontal la Șercaia. Poliția Română emite recomandări de siguranță pe timp de caniculă.

Un accident de circulaţie soldat cu un rănit a avut loc în această dimineaţă în localitatea Şercaia, din judeţul Braşov.

Poliţiştii rutieri au şi o serie de recomandări în contextul alertelor de caniculă de astăzi.

A oferit detalii Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române: Circulația este oprită la această oră pe Drumul Național 1, între Brașov și Făgăraș, din cauza unui accident produs în zona localității Șercaia din județul Brașov. Coliziunea frontală dintre un autotren și un autoturism s-a soldat cu rănirea conducătorului autoturismului, care a necesitat manevre pentru exagerea sa din autovehiculul avariat, acesta primește îngrijiri medicale, fiind în stare de conștiență. Mare atenție la atenționările meteorologice de caniculă, purificați starea autovehicului, în sensul de a vă asigura că anvelopele au presiunea recomandată, că instalația de aer condiționat funcționează bine, manifestați atenție la semnele de oboseală cauzate de căldură, care pot conduce la scăderea vigilenței, cu consecințe negative asupra siguranței participanților la trafic.

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