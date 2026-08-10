Dani Coman, declarație surprinzătoare după ce FC Argeș a bătut Craiova: „Merg la titlu!”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 aug. 2026, 15:22

FC Argeș a reușit una dintre surprizele etapei și a plecat cu toate cele trei puncte de pe terenul Universității Craiova, după victoria cu 1-0. Deși echipa sa a obținut un succes important, Dani Coman a avut un discurs surprinzător la finalul partidei.

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