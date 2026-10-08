Accident mortal în județul Brașov

Un bărbat de 74 de ani și-a pierdut viața.
În jurul orei 11:00, pompierii brașoveni au fost anunțați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN1, între localitățile Perșani și Vlădeni, în care au fost implicate un autoturism și un autocamion.
În urma evenimentului rutier, conducătorul autoturismului a rămas încarcerat.
La fața locului s-au deplasat o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, precum și elicopterul SMURD.
Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul în vârstă de 74 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat.