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Accident mortal în județul Brașov

Tânăr mort în accident, la Sânpetru

Tânăr mort în accident, la Sânpetru

Scris deStoica Marian
Publicat14 iul. 2026, 09:43
Sursărealitatea.net

Tragedia a avut loc luni seara.

Luni seara, în jurul orei 23:30, pompierii brașoveni au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier în zona Drumului cu Plopi, unde un autoturism a intrat într-un pod.

La fața locului au fost mobilizate de urgență un echipaj de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

În urma impactului, un bărbat în vârstă de 25 de ani a rămas încarcerat în autoturism.

Salvatorii au intervenit pentru extragerea victimei dintre fiarele contorsionate ale autovehiculului.

Din nefericire, victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarată decedată de către personalul medical.

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