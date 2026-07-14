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Actualitate· 1 min citire
Accident mortal în județul Brașov
Tânăr mort în accident, la Sânpetru
Publicat14 iul. 2026, 09:43
Sursărealitatea.net
Tragedia a avut loc luni seara.
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