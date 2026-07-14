Dezbatere despre cele mai recente metode de fraudă digitală, organizată marţi

Vor fi lansate rezultatele primului studiu naţional despre fraudele financiare din mediul online.
ING Bank România, în parteneriat cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, organizează, marţi, o întâlnire dedicată informării publicului cu privire la cele mai recente metode de fraudă digitală.
'O persoană de 50+ ani a auzit, în medie, de şapte tipuri de fraude online, însă asta nu o împiedică să devină victimă, atunci când este vizată direct. Persoanele de peste 50 ani şi seniorii se numără printre categoriile cele mai vizate de fraudatori. Fraudatorii nu discriminează după vârstă, dar îşi rafinează metodele în funcţie de profilul victimelor. Astfel, continuăm să explorăm împreună cele mai noi tipologii de fraudă în perioada vacanţelor, dezbatem scheme de manipulare şi identificăm semnalele de alarmă care ne ajută să le depistăm chiar şi pe cele mai credibile', susţin organizatorii.
În cadrul evenimentului vor fi lansate rezultatele primului studiu naţional despre fraudele financiare din mediul online în rândul persoanelor de peste 50 de ani, realizat împreună cu Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, parte a campaniei 'Nesupus Fraudelor'.
AGERPRES