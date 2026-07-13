La 15 ani, un elev brașovean a construit primul super-app de servicii din Europa - Helpium

Lansarea oficială a acestei aplicații va avea loc în data de 18 iulie.
În timp ce adolescenții de vârsta lui utilizează calculatorul pentru jocuri sau rețele de socializare, Luca Tacea, un brașovean de 15 ani, a creat o aplicație, Helpium, care promite să schimbe felul în care românii apelează la servicii.
Helpium este un super-app de servicii care își propune să ofere tot: livrare de mâncare, transport de persoane, curățenie, reparații, mutări, cumpărături și multe altele — toate într-o singură aplicație. Diferența față de tot ce există pe piață stă însă în modul de funcționare.
„Astăzi, dacă îți crapă o țeavă, cauți pe internet, suni cinci instalatori, trei nu răspund, unul vine peste trei zile. Helpium elimină complet acest proces. Deschizi aplicația, ceri un instalator, iar la ora stabilită de tine cineva îți bate la ușă. Nu îți dăm un număr de telefon — îți aducem omul și plătești exact cat ai agreat” explică Luca Tacea, fondatorul Helpium.
Modelul funcționează ca la aplicațiile de ride-sharing sau food delivery, dar aplicat întregii game de servicii pentru casă și viața de zi cu zi: cererea este preluată instant de un profesionist verificat, disponibil în zonă, iar plata, urmărirea comenzii și evaluarea se fac direct din aplicație.
,,Sunt aplicații care îți aduc mâncarea sau alte aplicații care îți oferă transport dar cine îți trimite un instalator, o echipă de curățenie sau pe cineva care să te ajute la mutare — instant, dintr-o aplicație? Nimeni, până acum! Helpium este prima aplicație din Europa care își propune să le reunească pe toate De asta spunem că suntem primul super-app de servicii de pe continent”, explică fondatorul.
Este ceva cu totul nou atât pentru el, cat și pentru utilizatori:
„Aplicația nu îți dă un număr de telefon. Îți aduce omul la ușă.”
Ideea, pornită cu aproximativ un an în urmă, I-a transformat într-un tânar antreprenor implicat în tot ce înseamnă lansarea și funcționarea unui business real: de la idee și studiu de fezabilitate, până la fiecare detaliu al implementării.
„Nu am construit Helpium ca pe un proiect de școală. Am construit o companie. Am trecut prin tot ce trece un antreprenor: acte, contracte, App Store, Google Play, parteneri, asigurări. Doar că eu am făcut-o la 15 ani”, spune Luca.
Deși, din cauza vârstei fondatorului, rolul de administrator este asigurat de familia acestuia, viziunea, produsul și dezvoltarea tehnică îi aparțin lui Luca - ceea ce îl face unul dintre cei mai tineri fondatori de tehnologie din Europa care duce o aplicație de la idee până la lansare publică.
Performanța școlară nu a avut de suferit: Luca a absolvit școala cu media 10, Sef de promoție al Școlii Gimnaziale nr 6 “Iacob Muresianu”, iar la Evaluarea Națională a obținut media 9,50.
Lansarea oficială a acestei aplicații va avea loc în data de 18 iulie, la Coresi Shopping Resort , unde Helpium își sărbătorește lansarea publică printr-un eveniment de amploare, deschis publicului larg intre orele 16:00 și 22:00.
Programul include:
• Expoziție de supercars și muscle cars americane — mașini spectaculoase pe care brașovenii le pot vedea de aproape
• Orban Gabi — demonstrație de trial bike
• Monster Kendama — show de kendama
• Spectacol de breakdance
• Treasure hunt
Premii de peste 20.000 de lei
Intrarea este liberă. Participanții vor putea descărca aplicația Helpium pe loc (disponibilă pe iOS și Android) și vor descoperi cum funcționează platforma.