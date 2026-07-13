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Actualitate· 1 min citire
Lovitură pentru Istvan Kovacs! Arbitrul român nu va mai arbitra niciun meci la CM 2026
Istvan Kovacs
Istvan Kovacs nu va mai oficia niciun meci la Campionatul Mondial 2026. Arbitrul român nu figurează printre oficialii delegați pentru ultimele partide ale competiției, după ce FIFA a publicat lista brigăzilor care vor conduce semifinalele, finala mică și marea finală.
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