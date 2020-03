Nu va pot spune ce revoltati au fost toti cand i-am intrebat de ce nu respecta izolarea. „Nu am primit nicio hartie/Aveti dovada ca am luat la cunostinta de interdictie ?/Suntem sanatosi domne, nu vedeti ca a trecut o saptamana si nu avem nimic ?/Asa domne am iesit..si ce ? Daca ma enervez ma duc in tot blocul, care e problema ta acum? „. Am chemat DSP -ul care probabil o sa ii sanctioneze zilele acestea. Dar dezamagirea a fost atat de mare…Mai ales cand vecinii la care fusese fata in vizita, amandoi peste 60 de ani, m-au abordat si m-au intrebat de ce facem aceste verificari, ca trebuie sa avem credinta ca totul o sa fie bine si ca sigur nu se intampla nimic…sa nu mai exageram atat.

Dupa care vecinul s-a dus la cei aflati in izolare sa bea un spriț…