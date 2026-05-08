Armata cheamă mii de rezerviști la instruire în mai multe județe. Autoritățile transmit un mesaj clar pentru populație

Ministerul Apărării continuă în această perioadă seria exercițiilor dedicate rezerviștilor, organizate în cadrul programului Mobex. Primele activități din acest an sunt programate între 11 și 15 mai și vor avea loc în județele Alba și Hunedoara, unde aproximativ 4.700 de rezerviști voluntari au fost convocați pentru instruire.

Anunțul a atras rapid atenția în spațiul public, însă reprezentanții Armatei insistă că nu există motive de panică și că exercițiile fac parte din programul obișnuit de pregătire desfășurat periodic în toată țara. Oficialii spun că nu este vorba despre o mobilizare generată de un conflict sau de o situație de criză.

Rezerviștii vor participa la exerciții și activități de pregătire

Potrivit organizatorilor, majoritatea celor convocați vor lua parte la o singură zi de instruire. În același timp, persoanele interesate să devină rezerviști voluntari pot participa la activități desfășurate pe durata a cinci zile.

În cadrul exercițiilor, participanții vor primi echipament militar, hrană și vor desfășura activități alături de cadre militare active. Programul are rolul de a verifica și menține capacitatea de mobilizare și cooperare între structurile Armatei și rezerviști.

Reprezentanții Ministerului Apărării au subliniat că astfel de exerciții sunt organizate constant în diferite zone ale țării și fac parte din calendarul normal al instituției.

„Acest tip de exerciţii se planifică şi se realizează periodic în toate judeţele ţării”, a declarat col. Mihail Bălţătescu, directorul exercițiilor.

Exercițiile Mobex continuă și în toamnă

Programul de instruire pentru rezerviști nu se va opri după activitățile din luna mai. Armata a anunțat deja că o nouă etapă a exercițiilor Mobex este programată pentru toamnă, în alte județe ale țării.

În luna septembrie, activitățile vor fi organizate în județele Neamț, Suceava și Botoșani. Ulterior, în octombrie, exercițiile vor continua și în București.

„Urmează în luna septembrie în judeţele Neamţ, Suceava şi Botoşani şi în luna octombrie Bucureşti, partea a doua, pentru că am avut o şedinţă şi anul trecut”, a mai spus col. Mihail Bălţătescu.

Exercițiile Mobex sunt organizate pentru testarea și consolidarea capacității de reacție a structurilor militare și a rezerviștilor voluntari, în cadrul programelor periodice de pregătire desfășurate de Armata Română.